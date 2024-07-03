الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"30 يونيو.. ثورة شعب" ضمن احتفالات قصور الثقافة بالأقصر

المحاضرة
المحاضرة

تنظم ثقافة الأقصر، عددًا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البُعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان" العقل الإنساني ودوره في التقدم الحضاري" ألقاها حسب الله أحمد، موضحا بداية نشأة العقل الإنساني، والفرق بينه وبين الجماد وغيره من المخلوقات، ودور العقل في الفكر والتقدم الإنسانى في الكون.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو ثورة شعب "ألقاها محمد حنفي، موضحًا هدف وأسباب ثورة ٣٠ يونيو، ونواتج ثورة ٣٠ يونيو، والتحام كل طوائف الشعب وخارجه.

وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "المخرج في المسرح العربي" ألقاها المخرج المسرحي أحمد يوسف الجمل موضحا دور المخرج في المسرح العربي، وبعض رواد المسرح العربي، ودور المخرج في تقديم الموروث الشعبي في المسرح العربي.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الشباب ووقت الفراغ" ألقاها يحيى أحمد متناولا الشباب عماد الأمة، وأهداف الشباب الحقيقية لنهضة الأمة، واقع الشباب وعدم جدية استغلال اوقات الفراغ، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التحكم والسيطرة على الإجهاد والضغوط في العمل" القتها مريم سمير مشيرة إلى أعراض الإجهاد بمكان العمل، ومعالجة التوتر بمكان العمل، وكيف تدير الإجهاد في بيئة العمل.

وأعدَّ قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "بيمد السما شبرين"، وورشة فنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك نفذتها ناهد نصر الدين، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم "خروف العيد" نفذتها رحمة أحمد، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذها أحمد عوض الله.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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ثقافة الأقصر قصر ثقافة الطفل المحاميد قبلي قصر ثقافة حسن فتحي المسرح العربي

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