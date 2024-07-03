الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين فى انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

أصيب شخصان بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب موتوسيكل على الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

كانت قد تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتجت عن الحادث إصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محافظة الجيزة موتوسيكل انقلاب كسور متفرقة بالجسم السائق

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