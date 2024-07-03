إصابة شخصين فى انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر

أصيب شخصان بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب موتوسيكل على الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

كانت قد تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتجت عن الحادث إصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.