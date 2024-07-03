الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 19 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

نفذت محافظة أسيوط، عدة حملات لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة أسيوط، أنه تم شن عدة حملات بالمراكز أسفرت عن تنفيذ 19 حالة إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف دون ترخيص خلال حملات.

إزالة التعديات بأسيوط

وتم تنفيذ الحملات بمراكز أسيوط وديروط والقوصية وحي شرق برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق، وبمشاركة نوابهم ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

وتم تنفيذ إزالة لـ5 حالات تعدٍ على أراض زراعية ومخالفات بناء بمركز أسيوط (إزالة أعمدة الدور الأول بقرية شطب التابعة للوحدة المحلية لقرية موشا، وإزالة ٣ حالات تعدٍ على أرض زراعية بقرية بهيج التابعة لقرية منقباد، وإزالة حالة تعدٍ على أملاك دولة لعمل مغروسات بقرية دير ريفا).

كما تم ردم قواعد على مساحة قيراط تقريبًا خارج الحيز العمراني بقرية كوم بوها التابعة لمركز ديروط، وفك شدة خشبية بقرية المندرة بمركز ديروط بحرى على مساحة ١٢٠ مترًا تقريبا الدور الأول علوي، فضلًا عن إزالة 8 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمركز القوصية بالوحدات المحلية بقرى (المنشأة الكبرى وفزارة ومير) عبارة عن سور بالبلوك الأبيض وحفر أساس وفك شدة خشبية، بالإضافة إلى 4 حالات مخالفات بناء بنطاق حي شرق (إزالة أعمدة دور ثاني علوي بمنطقة الوليدية بجوار مخزن الأنابيب، وإزالة سقف الدور السادس العلوي بشارع محطة الصرف الصحي بمنطقة الوليدية، وإزالة سقف الدور الثالث العلوي بشارع إسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية، وإزالة سقف الدور الخامس العلوي بمنطقة الحمراء بحي شرق).

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محافظة أسيوط تعديات على الأراضي الزراعية مخالفات البناء اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط بمراكز أسيوط وديروط والقوصية وحي شرق

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