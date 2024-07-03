ذا أتلتيك: محمد صلاح خارج أولمبياد باريس 2024

كشفت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية اليوم عن موقف ليفربول الأخير، بخصوص انضمام محمد صلاح قائد منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق الشهر الجاري.

وقال التقرير، إن قرار ليفربول نهائي بشأن عدم ذهاب صلاح إلى أولمبياد باريس وذلك وفقًا لقرار المدرب الجديد الهولندي أرني سلوت.

وأوضح التقرير، أن سلوت يريد الوقوف على قائمة لاعبيه الأساسين في المعسكر الذي يبدأ يوليو الجاري بتواجد جميع الأساسيين والهيكل الأساسي الذي تواجد مع المدرب يورجن كلوب.

كما أشار التقرير أيضًا أن واتارو إندو قائد اليابان ولاعب وسط الريدز لن يذهب رفقة منتخب بلاده للمشاركة في الأولمبياد.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من دورة الألعاب الأوليمبية «باريس ٢٠٢٤»، رفقة منتخبات إسبانيا، وصيف النسخة السابقة بأوليمبياد طوكيو، وجزر الدومينيكان وأوزبكستان.

ويستهل «الفراعنة الصغار» مشوارهم فى الأوليمبياد بمواجهة جزر الدومينيكان على ملعب «لا بوجوار» يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يوليو، ثم مواجهة أوزبكستان، وصيف آسيا، على نفس الملعب يوم ٢٧ من الشهر ذاته، ثم يصطدم فى مشواره بدور المجموعات مع إسبانيا، على ملعب بوردو يوم ٣٠ يوليو المقبل.

وكان منتخب مصر قد تأهل لأوليمبياد باريس باحتلاله المركز الثانى فى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت ٢٣ عامًا، التى أُقيمت فى المغرب، بعدما خسر فى النهائى على يد البلد المضيف.

وكان منتخب «الفراعنة الصغار» قد ودع أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ من دور الـ١٦ على يد المنتخب البرازيلى، الذى تُوج فى النهاية بالميدالية الذهبية للمنافسات. تجدر الإشارة إلى أن البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى الحالى لمنتخب مصر الأوليمبى، كان قد قاد البرازيل للفوز بالميدالية الذهبية فى أوليمبياد ريو دى جانيرو فى عام ٢٠١٦، بمشاركة اللاعب نيمار دا سيلفا، جناح فريق الهلال السعودى حاليًا.