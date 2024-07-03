في ذكرى ميلاده.. من هو الأنبا بطرس فهيم؟
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، ذكرى ميلاد الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه.
أبرز المعلومات عن المطران الشرفي لايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك
- ولد كمال فهيم في بلدة طوة من مجاورات مدينة المنيا في 3 يوليو 1961م بعد الدراسات الأولى التحق بالمعهد الإكليريكي بالمعادي حيث حصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت.
- سيم كاهنًا على يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران كرسي المنيا في 20 مايو 1988م في كنيسة طوة. وعين راعيًا لكنيسة جاهين ثم القديس بطرس في بني سويف ثم مار مرقس بالمنيا ومن عام 1990م قام بالتدريس والتكوين في كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي.
- ثم سافر للدراسات التكميلية في روما وحصل علي الدكتوراه في الكتاب المقدس من عام 1995حتى 2001م وعاد لمواصلة التدريس والتكوين بالمعادي وعين مديرًا للكلية الاكليريكية من عام 2005م.
- وفي 31 أغسطس 2006م، انتخبه السينودس البطريركي أسقفًا معاونًا للبطريرك وتمت سيامته الأسقفية في كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر بالقاهرة الجمعة 13 أكتوبر 2006م على يد الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك والكاردينال الأنبا اسطفانوس الثاني البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك.
- وفي 25 مارس 2013 اختاره السينودس البطريركي مطرانًا لإيبارشية المنيا، وتم تجليسه صباح الجمعة 19 أبريل 2013م خلفًا للأنبا ابراهيم اسحق الذي اختيرا بطريركًا
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- ومن أهم التجديدات في كنائس ايبارشيته منذ تجليسه علي كرسي المنيا، تم افتتاح كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة عام 2014
- وأسس وأنشاء كنائس القديس يوسف بالفكرية وكنيسة العذراء ومار يوسف بمدينة ملوي عام 2015 وكنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بأبو قرقاص البلد عام 2016 وكنيسة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس 2017 وكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية وكنيسة مار بولس ومار جرجس بمنهري 2017 وتم احلال وتجديد وتوسيع كنائس البربا الكبرى وجاهين ونجع الدك وطنطاوي ومبنى خدمات الحواصلية عام 2016 ومبنى خدمات الفكرية وبني عبيد عام 2018 وتجديد مبنى فندق سلامة ناشد بسمالوط.
- وفي يناير 2020 تم تقسيم ايبارشة المنيا إلى ايبارشيتين، الشمالية ايبارشية المنيا من مغاغة إلى قرية منسافيس والجنوبية ايبارشية ابو قرقاص وملوي ودير مواس