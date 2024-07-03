في ذكرى ميلاده.. من هو الأنبا بطرس فهيم؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، ذكرى ميلاد الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه.

أبرز المعلومات عن المطران الشرفي لايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك