فنان سكندرى: نطالب الحكومة الجديدة بدعم فعال للثقافة المستقلة (فيديو)

طالب مصطفى فتوح، مخرج وفنان سكندري، الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عن تشكيلها اليوم، بدعم فعال وواضح للفرق الثقافية المستقلة، لما لها من دور مؤثر مع كل فئات المجتمع.

وخاطب فتوح وزارة الثقافة، بأن من دورهم احتضان الفنانين والفرق المستقلة صاحبة الموهبة الحقيقية لقدرتهم على الوصول إلى الطبقات المختلفة والمهمشين مجتمعيا، والتواصل الجيد معهم لتقديم فن يقدم رسالة مجتمعية واضحة.

وواصل بأن الفرق الثقافية المستقلة بحاجة لفرصة حقيقية ودعم إيجابي ضمن استراتيجيات وخطة وزارة الثقافة لتقديم فكر ثقافي وفني يثمن ويدعم مسيرة الدولة المصرية.

الدكتور أحمد هنو وزيرًا للثقافة

وتولى الدكتور أحمد هنو، وزيرا للثقافة، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، خلفا للدكتورة نيفين الكيلاني.

الدكتور أحمد هنو، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر 1992، حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن متخصص فى الاتصال المرئى وإبداع أفلام الرسوم المتحركة.

تولى الدكتور هنو منصب معيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب، أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أغسطس 2019 سابقا.