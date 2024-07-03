الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

الفريق أول عبد المجيد
الفريق أول عبد المجيد صقر

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع.

من هو الفريق أول عبدالمجيد صقر؟

حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية، من أكاديمية ناصر العسكرية، والبكالوريس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حصل على عدد من الأنواط والميداليات، منها نوط الواجب العسكري، من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

عين محافظًا للسويس في 2018.

شغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية، ونائب رئيس الإدارة نفسها.

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