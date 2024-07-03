الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد حلف اليمين الدستورية بـ التشكيل الحكومي الجديد، وذلك أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في القصر الجمهوري في مصر الجديدة، ويضم التغيير الوزاري الجديد الدمج لوزارات واستحداث أخرى بإطار توجيه رئيس الجمهورية بالتطوير للسياسات الحكومية لمواكبة كافة التحديات التى ستواجه الدولة، وعدد كبير من جميع الحقائب الوزارية والمحافظين.

قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أسماء الوزراء الجدد والقدامى في التشكيل الوزاري الجديد 2024.

التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولى الجديدة 2024

  • الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير: نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل.
  • خالد عاطف عبد الغفار محمد: نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
    الفريق أول عبدالمجيد صقر:  وزيراً للدفاع
    اللواء محمود توفيق: وزيرا للداخلية
    السفير بدر عبدالعاطي: وزيرًا للخارجية والهجرة
  • حسن محمد حسن الخطيب: وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
  • أحمد أشرف على كوجك: وزيرا للمالية
  • شريف فتحي علي عطية: وزيرا للسياحة والآثار
  • محمد إبراهيم أحمد شيمي: وزيرا لقطاع الأعمال
  • رانيا عبدالمنعم المشاط: وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون
  • مايا محمد عبدالمنعم مرسي: وزيرا للتضامن الاجتماعي
  • أحمد فؤاد عبدالسلام هنو: وزيرا للثقافة
  • محمد أحمد عبداللطيف: وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني
  • أشرف صبحي محمد عامر: وزيرا للشباب والرياضة
  • محمد أيمن أحمد عاشور: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
  • شريف محمد فاروق: وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
  • أسامة السيد محمود الأزهري: وزيرا للأوقاف
  • هاني عاطف نبهان سويلم: وزيرا للموارد المائية والري

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

«مصر أكتوبر»: التشكيل الوزاري الجديد يملك القدرة على تحقيق آمال المصريين

  • كريم إبراهيم علي بدوي: وزيرا للبترول والثروة المعدنية
  • محمود مصطفى كمال عصمت: وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة
  • سامح أحمد زكي الحفني: وزيرا للطيران المدني
  • عمرو أحمد سميح طلعت: وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • ياسمين أحمد فؤاد: وزيرا للبيئة
  • منال عوض ميخائيل: وزيرا للتنمية المحلية
  • محمد محمد صلاح الدين: وزيرا للإنتاج الحربي
  • عدنان فنجري أبوجبل حسين: وزيرا للعدل
  • محمود فوزي عبدالباري: وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
  • علاء الدين فاروق زكي: وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي
  • شريف مجدي حسين شربيني: وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
     
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