10 ملايين جنيه إيرادات "أهل الكهف" خلال 3 أسابيع عرض

حقق فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي وغادة عادل ونخبة من نجوم الفن إيرادات متوسطة منذ طرحه في دور العرض السينمائية.

وجمع فيلم "أهل الكهف" أمس الثلاثاء، إيرادات وصلت قيمتها إلى 202.194 جنيه ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 10.046.094 جنيه خلال 3 أسابيع عرض.

فيلم "أهل الكهف"

يتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.