الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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في سطور.. من هو محمود فوزي وزير الشئون النيابية الجديد؟ (فيديو)

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول اسم المستشار محمود فوزي كمرشح لتولي منصب وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي في التشكيل الوزاري الجديد لعام 2024 وإليكم أبرز المعلمومات حوله.

من هو المستشار محمود فوزي؟

حصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000.
نال ماجستير القانون في تخصصي "القانون الخاص والعام" عام 2002.
حصل على ماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL).

المناصب التي تقلدها خلال مسيرته

عمل المستشار محمود فوزي في المجلس النيابي لأكثر من 10 سنوات، حيث كان متحدثًا باسم لجنة إعداد قانون الانتخابات.
شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب من 2016 إلى 2020.
تولى منصب مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي.
شغل منصب مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة.
كان مستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص.
تولى منصب مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
شغل منصب مستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية بمجلس النواب.
شغل منصب مستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
تولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ثم أصبح أمينًا للحوار الوطني.
تم تعيينه رئيسًا للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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