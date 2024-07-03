ملفات "المصريين بالخارج" إلى طاولة "عبد العاطي".. ماذا ينتظر وزير الخارجية الجديد؟

تضمن التشكيل الوزاري الجديد، والذي أعلن رسميا قبل قليل بآداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، دمج وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وزارة الخارجية، وإسناد حقيبتها إلى السفير بدر عبد العاطي.

وترصد “الدستور”، في التقرير التالي، أهم الملفات التي من المقرر أن تعمل عليها وزارة الخارجية والخاصة بالمصريين بالخارج، منتظر أن يعمل عليها بدر خلال الفترة المقبلة:

مكافحة الهجرة غير الشرعية

من أبرز الملفات التي تقع على طاولة الوزارة في الحكومة الجديدة، ملف قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يعد أحد أهم الملفات الشائكة التى تعمل عليها الحكومة من خلال حملات موسعة تطلقها لتوعية المواطنين.

سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع:

تهدف المؤتمرات إلى ربط خبراء وعلماء المصريين بالخارج بمشروعات التنمية في مصر.

عقدت حتى الآن ست نسخ من المؤتمر، تناولت مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، حيث أسفرت المؤتمرات عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات المصرية ونظيراتها في الخارج.

تسعى الوزارة إلى استمرار عقد المؤتمرات بشكل دوري وتوسيع مجالاتها لتشمل المزيد من القطاعات وإلى عقد النسخة السابعة من المؤتمر لهذا العام تحت عنوان “مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع إفريقيا”.

تطبيق المصريين بالخارج:

ينتظر المصريون بالخارج الإعلان عن إطلاق تطبيق المصريين بالخارج، والمقرر له أغسطس المقبل، ويقدم العديد من الخدمات للمصريين المقيمين في الخارج، مثل:

تجديد جوازات السفر، واستخراج وثائق السفر، ودفع الرسوم القنصلية، وحجز مواعيد في السفارات والقنصليات، والحصول على معلومات حول الخدمات المتاحة.

ويواجه التطبيق بعض التحديات، مثل: صعوبة استخدام بعض الميزات، وانقطاع الإنترنت في بعض الدول.

تنظيم عمل الجاليات.. والتواصل مع العلماء فى المهجر

تعمل الوزارة على تنظيم عمل الجاليات المصرية في الخارج من خلال دعم إنشاء جمعيات واتحادات للمصريين في الخارج، وعقد لقاءات دورية مع ممثلي الجاليات، وحلّ مشاكل المصريين بالخارج ومتابعة قضاياهم.

ومن المقرر أن تستمر وزارة الخارجية في القيام بهذا الدور بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الجاليات المصرية ووطنهم الأم، وتشجيعهم على المشاركة في تنمية مصر.

من بين الملفات أيضا التي ستنتقل إلى طاولة الوزير بدر عبد العاطي، استكمال قاعدة معلومات العلماء والخبراء في المهجر وإيجاد آلية للتواصل معهم، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والقضايا التنموية ودعم مصر لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.