الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الضرائب" تلزم الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

رشا عبد العال
رشا عبد العال

صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن الممولين مطالبون باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، منظومة الإيصال الإلكتروني من المأموريات الضريبية  التابعين لها، وفقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023.

أوضحت عبدالعال، أن هذه الشهادة لا تكلف الممولين أي مبالغ مالية، حيث يتم الحصول عليها مجانا من خلال المأموريات المختصة، لافتة إلى أنه يتعين على الممولين الحصول على هذه الشهادة ووضعها في مكان ظاهر ومرئي أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في سداد الضرائب ومراقبة العمليات المالية.

وطالبت الممولين بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي،  يُعاقب عليها القانون.

أشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قامت بجهود كبيرة  من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم لتسهيل انضمامهم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال العديد من الوسائل مثل تنظيم  ندوات التوعية الضريبية “الأونلاين” اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.

أوضحت أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما  يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

أكدت أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام  يُعد مخالفة لنص المادة (٣٧) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة (٧١) من ذات القانون، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين شهادة تسجيل منظومة الفاتورة الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكتروني المأموريات الضريبية الفواتير والإيصالات

مواد متعلقة

بيان جديد من "الضرائب" بشأن إيصالات أوفواتير البيع للمستهلك النهائي

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

قائد المنطقة المركزية العسكرية.. من هو اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس الجديد

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات في الملفات الشائكه للوزاره الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة