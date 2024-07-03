النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

استمعت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، لأقوال البلوجر رقية أحمد الصافي، المعروفة باسم روكي أحمد؛ في اتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.



وواجهت النيابة المتهمة بالفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر حساباتها على تيك توك وفيسبوك، منذ 4 سنوات، فأنكرت التهمة الموجهة إليها، وتمسكت بأقوالها، بأنها لا تعلم شيئًا عن تهمة ممارسة وتسهيل الدعارة، وعن الفيديوهات التي تظهر جسمها أكدت أنها لاستعراض رشاقتها.



وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهمة أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبطت البلوجر رقية أحمد الصافي، المعروفة باسم روكي أحمد، بالقاهرة الجديدة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.



جاء ذلك بعد رصد الأجهزة الأمنية لفيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام.