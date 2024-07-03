الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"خبرة كبيرة" في المنظمات الدولية.. من هي مايا مرسي وزيرة التضامن الجديدة؟

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

تؤدي الدكتورة مايا مرسي، في وقت لاحق من اليوم، اليمين الدستورية وزيرللتضامن الاجتماعي خلفًا للدكتورة نيفين القباج، بعد رحلة مع رئاسة المجلس القومي للمرأة منذ 2016، وهى ثالث رئيس للمجلس منذ إنشائه، بعد حياة دبلوماسية بدأت في منظمات دولية من بينها برنامج المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

اكتسبت مايا مرسي خبرة كبيرة في مجال عملها بالمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي استمرت فيها لأكثر من 26 عامًا من بينها المجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسبق وعملت كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016، وكرئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من  2010-2013.

حقوق المراة 

ونجحت مرسي خلال توليها المجلس فى الحفاظ على حقوق المرأة من خلال تأسيسها المرصد الإعلامي للمرأة وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، إضافة إلى مشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة، والمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، وبرامج التمكين السياسي للمرأة، وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، كما ساهمت فى تطوير الاستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، ومبادرات محو أمية النساء في المحافظات الأكثر فقرًا.

كما ساهمت فى تطوير برامج التمكين السياسي للمرأة، وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني لهن، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص، وساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية على رأسها مصر في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية.

كما نجحت في قيادة وإدارة أكثر من 50 برنامجا، بالإضافة إلى إعداد العديد من التدريبات والكتب والمقالات في عدة مجالات منها تمكين المرأة، المساواة بين الجنسين، السياسة العامة، والأمن الإنساني والتنمية والسلام والأمن، والتمويل من أجل التنمية.

الحكومة الجديدة.. "التضامن" تستهدف توسيع برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

مايا مرسي وزارة التضامن نيفين القباج المجلس القومي للمرأة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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