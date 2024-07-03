الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تجديد الثقة.. السيرة الذاتية للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

أدى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك عقب تجديد الثقة له محافظا للإقليم.

وتنشر “الدستور”، السيرة الذاتية لمحافظ المنوفية:

ولد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحالي، في محافظة الغربية عام 1962، وبعدها التحق بمدارس المحافظة إلى أن  انضم لصفوف القوات المسلحة المصرية وعين ضابط بها.

وكان قد  التحق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالعمل في الرقابة الإدارية عام 1989 وشغل عدة مناصب داخل الرقابة الإدارية، حيث تقلد منصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية منذ عام 2003 في محافظة البحر الأحمر، ثم محافظة القاهرة، وبعدها محافظة الإسكندرية، وذلك حتى عام 2011.

كما تولى أبو ليمون، منصب رئيس إدارة مركزية رقابية، ونائب رئيس قطاع رقابي حتى عام 2015، وتصعد في المناصب لتولى رئيس قطاع مالي وإداري، وتولى قطاع الأمن في الرقابة الإدارية حتى عام 2017، ويعد هذا كان  آخر منصب له في جهاز  الرقابة الإدارية كان رئيس جهاز مكافحة الفساد الإقليمي بدرجة وكيل أول الهيئة، قبل أن يخرج للمعاش ويتم تعيينه محافظا للمنوفية.


وكان قد تولى اللواء إبراهيم أبو ليمون منصب محافظ المنوفية، في نوفمبر عام  2019.

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