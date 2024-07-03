غياب فينيسيوس عن مباراة البرازيل وأوروجواي في كوبا أمريكا

تلقى منتخب البرازيل صدمة قوية بعد إيقاف نجمه فينيسيوس جونيور، وتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان فينيسيوس جونيور قد حصل على بطاقة صفراء في مباراة البرازيل وكولومبيا، التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء، وذلك في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، بعدما تدخل ضد خاميس رودريجيز.

غياب فينيسيوس جونيور عن مباراة البرازيل وأوروجواي

وسبق وحصل فينيسيوس على بطاقة صفراء خلال مباراة باراجواي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.

وبناءً عليه، سيفتقد منتخب البرازيل لخدمات نجمه فينيسيوس جونيور؛ بسبب الإيقاف، بعدما تأكد غيابه عن مواجهة أوروجواي المقبلة.

يذكر أن فينيسيوس قد سجل هدفين في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2024، وذلك في مرمى منتخب باراجواي.

موعد مباراة منتخب البرازيل المقبلة في كوبا أمريكا 2024

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أوروجواي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق القمة النارية بين منتخبي البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا، في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الأحد المقبل، الموافق 7 يوليو.

وكان منتخب البرازيل قد تأهل للدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2024، بعد تعادله مع كولومبيا بنتيجة 1-1.

وبعد التعادل، تواجد منتخب البرازيل في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ليضرب موعدًا ناريًا مع أوروجواي، في حين يتصدر منتخب كولومبيا جدول ترتيب المجموعة، ليواجه وصيف المجموعة الثالثة وهو منتخب بنما في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتصدرت كولومبيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، بينما حلت البرازيل ثانية برصيد 5 نقاط من انتصار وحيد وتعادلين.