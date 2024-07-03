الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوكرة القطري يكشف لـ "الدستور" حقيقة طلب ضم حمدي فتحي للمنتخب الأولمبي

حمدي فتحي
حمدي فتحي

كشف نادي الوكرة القطري المحترف ضمن صفوف لاعبنا المصري حمدي فتحي، حقيقة طلب المنتخب الأولمبي ضمه لقائمة أولمبياد باريس التي تنطلق نهاية الشهر الجاري.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك اتصالات جرت بيط الطرفين لضم حمدي فتحي وأن اللاعب مرحب وفي انتظار قرار ناديه.

وقال محمد بن فهد المتحدث الإعلامي لنادي الوكرة في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن كل هذه الأخبار غير صحيحة ولا يوجد تواصل من منتخب مصر الأولمبي.

ميكالي في ورطة قبل إعلان قائمة الأولمبياد

وكان ميكالي يضع فى حساباته للتواجد معه في الأولمبياد عددًا من اللاعبين، أبرزهم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، ولكن لم يتمكن من ضم أحدهم، وإن كان مصطفي محمد هو الأقرب للتواجد في الأوليمبياد لولا الإصابة التى لحقت به مع المنتخب الوطني في مباراة غينيا بيساو، وهناك محاولات أخيرة لإقناع تريزيجيه للتواجد في أوليمبياد باريس. 

ومن اللاعبين المحليين الذين ينوى ميكالى ضمهم محمد عبدالمنعم وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، وهناك موافقة مبدئية من جانب نادى الزمالك لمشاركة زيزو في الأوليمبياد ولكن ميكالي طلب إرسال موافقة رسمية من الزمالك على مشاركة اللاعب في الأوليمبياد.

ويعقد ميكالي جلسات مستمرة مع اتحاد الكرة لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن قبل انطلاق معسكر المنتخب الذي يبدأ يوم 5 من يوليو الجاري وقبل إرسال القائمة النهائية التى من المفترض إرسالها خلال 48 ساعة والتى تشمل 23 لاعبًا.

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