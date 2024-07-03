خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة في الحكومة الإسرائيلية

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن اتساع فجوة الخلاف بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة جيش الاحتلال بسبب إطالة أمد الحرب في غزة، مع زيادة حدة الانقسامات والخلافات بينهم بسبب أهداف حرب غزة، حيث يرى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فكرة القضاء على حركة حماس نهائيًا غير منطقية.

كواليس خلاف نتنياهو وقادة جيش الاحتلال بسبب حرب غزة

وتابعت الصحيفة، أن الانقسامات تفاقمت في الوقت الحالي وتحولت لما يشبه الفجوة، ففي العلن، اتفق الجميع على ضرورة الضغط العسكري على حركة حماس وتدمير قدراتها الدفاعية من أجل تحرير المحتجزين ووقف الحرب بشكل مؤقت، ولكن كانت هناك دائمًا صيغة مصطنعة للتحدث عن الحرب في العلن.

وأضافت أنه مع استمرار الحرب، أصبح من الواضح أن جيش الاحتال الإسرائيلي لن يحقق أي نوع من المعجزات التي يتطلع لها نتنياهو بتحرير المحتجزين في ضربة واحدة، فخلاال 9 أشهر من الحرب أنقذ 7 فقط، كما أدرك الجميع أيضًا أن القضاء على حماس ضرب من الخيال ولا يمكن إنهاء هذه الحرب وتحرير المحتجزين سوى بالمفاوضات، كما حدث في نوفمبر الماضي.

وبمجرد أن أصبح الخلاف واضحًا، قالت مصادر رفيعة المستوى إن هدفي الحرب بتدمير حماس وتحرير المحتجزين يمكن أن يكونا متكاملين في بعض الأحيان ولكنهما متعارضان في بعض الأحيان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يرى أن السبيل الوحيد لتحرير المحتجزين هو التوصل لاتفاق، ولكن التوصل لهذا الاتفاق يتطلب وقف الحرب بشكل كامل، فمنذ نوفمبر الماضي، بدأ بعض كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي يلمحون أنهم سيكونون على استعداد للسماح لزعيم حماس وقواته بالهروب من غزة ونفيهم إلى دولة ثالثة، مثل قطر، وكان ذلك في نفس الوقت الذي كان فيه جميع المسؤولين يتحدثون علنًا عن اليقين بأنهم سيقتلون رئيس غزة يحيى السنوار قريبًا.

وأضافت أن في ديسمبر بدأ كبار المسؤولين في جيش الاحتلال بالترويج لمقتل السنوار بالفعل لترهيب مقاتلي حماس ودفعهم للاستسلام ولكن دون جدوى، فالجميع يعلم أن السنوار على قيد الحياة ويقود مفاوضات الهدنة من الأنفاق.

وتابعت أنه منذ ذلك الحين تفاقمت الخلافات أكبر بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال الذين أبدوا استعدادهم لعقد صفقة مع حماس ووقف إطلاق النار أطول فترة ممكنة، بل اقترحوا أيضًا إدخال قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة لشغل الفراغ الأمني الذي تركته حماس، ولكن مرة أخرى يرفض نتنياهو، لأن هذا يعني إنهاء الحرب.

وأشارت إلى أنه بحلول الشهر الماضي تفاقمت الخلافات ووصلت لمستويات غير مسبوقة خلف الكواليس، حيث أعرب العديد من قادة جيش الاحتلال عن رغبتهم في وقف هذه الحرب، حيث نفذ صبر كبار القادة العسكريين ومؤسسة الدفاع بالكامل إزاء عدم رغبة نتنياهو في استعادة ما تبقى من المحتجزين، أو معظمهم، من خلال وقف الحرب، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن الحرب فقدت زخمها، حيث زعم جيش الاحتلال استهداف 600 مقاتل من حماس في رفح، بالرغم من أعدادهم تصل إلى أكثر من 8 آلاف مقاتل في المدينة الحدودية وحدها.