تفاصيل حفل علي الهلباوي بساقية الصاوي.. وأسعار التذاكر

يستعد الفنان والمنشد علي الهلباوي، للقاء جمهوره من خلال حفل غنائي ضخم، يحييه على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي، الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري.

تفاصيل الحفل وأسعار التذاكر

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً، ويجهز "الهلباوي" لبرنامج فني مميز يقدمه لجمهوره رفقة فرقته الموسيقية خلال الحفل، يتضمن مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.

فى سياق متصل، تطرح إدارة الساقية التذاكر الخاصة بالحفل بفئة واحدة قيمتها 120 جنيهًا.

علي الهلباوي

على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، بدأ الغناء عن عمر 17 عامًا، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وشارك في فيلم «الميكروفون» وقام بغناء أشهر أغانيه «مرسال لحبيبتي» ومسلسل «طاقة نور» وفيلم «الليلة الكبيرة»، ومن أشهر أعماله من الابتهالات والقصائد الصوفية: «قل للمليحة، ابعتلي جواب، رسالة وقصيدة، واسع الملكوت، ومرسال لحبيبتي»،

وانضم علي الهلباوي، إلى مجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني بمصر، ومن ثم قدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

وكان على الهلباوي قد قال إنه نشأ في بيئة صوفية بفضل والده المنشد الدينى محمد الهلباوي، مرجعا الفضل إليه في إتقانه تلك المهنة واستغلال موهبته التي ما زال يسعى نحو تطويرها حتى الآن، قائلا: "أنا عامل المعادلة بين الإنشاد والغناء والترانيم القبطية، والإسلام فيه أغاني عاطفية ولكن ميكونش فيها إسفاف في الكلام".

آخر حفلات علي الهلباوي

يذكر أن علي الهلباوي، أحيا مؤخرًا حفلاً ضخمًا في سلطنة عمان، على مسرح دار الأوبرا السلطانية، في ختام مهرجان أمسيات الإنشاد في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط، في إحدى أكبر حفلاته العربية لهذا العام، وذلك بمشاركة الموسيقار باسم درويش مؤسس فرقة كايرو ستيبس.