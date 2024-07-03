"عصابة الماكس" يقترب من 18 مليون جنيه في شباك التذاكر

حقق فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، إيرادات 402.330 جنيهًا أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 17.279.756 جنيهًا خلال أسابيع عرض فقط.

وحافظ فيلم "عصابة الماكس" على المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري والتي تصدَّرها فيلم "ولاد رزق 3"، وذلك منذ طرحه في دور العرض السينمائي.

يشارك خلال الفيلم عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم: أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني ومحمد لطفي ومحمد أسامة أوس أوس وكريم فهمي.

ويُجسِّد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة، وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "كازابلانكا"، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية، ويُعد فيلم عصابة الماكس التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما.

تم تصوير الفيلم بين بمحافظة الفيوم ومحافظة الإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.