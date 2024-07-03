الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المحسوسة هتوصل 40".. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الطقس
الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ما زالت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يحمل كتلًا هوائية شديدة الحرارة وتمر على البحر المتوسط، فتحمل بكميات كبيرة ببخار المياه، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يزيد الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل أكبر، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، ولكن الدرجة المحسوسة فعليًا تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية، بسبب تزايد نسب الرطوبة، منوهة بأن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية تتجاوز 90% أحيانًا، وبالتالي يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة أعلى من الدرجة المسجلة فعليًا بنحو 4 درجات، موضحة أن نسب الرطوبة تقل بصورة تدريجية كلما تقدمنا إلى المناطق الداخلية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن أجواء اليوم شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فضلًا عن المناطق الجنوبية الموجودة في جنوب الصعيد، فيما عدا الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، إذ تسجل بها العظمى على الأماكن الساحلية بين 32 لـ33 درجة مئوية، بينما الدرجة المحسوسة تصل إلى 36 درجة مئوية، وبالتالي تكون الأجواء حارة رطبة خلال فترة الليل، موضحة أن غدًا هو ذروة الموجة الحارة، مناشدة المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ووضع غطاء للرأس حال الخروج لضرورة، وتناول قدر كبير من المرطبات والمياه، وارتداء ملابس فاتحة قطنية فضفاضة، والتواجد بمناطق جيدة التهوية. 

للأرصاد شديدة الحرارة

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الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية والقاهرة 37

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