أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

مع كل تغيير أو تعديل وزارى، دائمًا ما أبحث عن مساحة المرأة فيه سواء الكم بالعدد الذى حصلن عليه أو بالكيف من خلال خبرات وكفاءات تلك السيدات.

الملاحظات الأولية على تشكيل مجلس الوزراء ونائباته ومجلس المحافظين ونائباته:

أولًا: أن إجمالى ما حصلت عليه السيدات من مقاعد على مستوى الوزارات والمحافظات، هى نسبة تعد الأكبر على الإطلاق للمرة الأولى. وهو ما يعنى تحقيق المزيد من تمكين المرأة وتأهيلها فى إطار العدل والمساواة للدولة المدنية المصرية.

ثانيًا: تميزت السيدات التى تم تعيينهن بتنوع كبير من الخبرات والكفاءات، واختلاف فى الأعمار، وتمثيل العديد من الاتجاهات. وهو ما يمثل نوعا من الإثراء الذى يمكنهن من تحقيق طموحات مسئولية منصبهن.

ثالثًا: تعيين سيدات فى منصب الوزيرة أو المحافظة، يعنى أنهن المسئول الأول التنفيذى فى مجالهن ونطاقهن. أما تعيين نائبات لكل منهما، يمثل مسئولية وإعداد وتدريب داخل الدولاب الحكومى لكسب المزيد من الخبرات العملية مما يؤهل تلك السيدات للترقى فى مناصب أعلى بعد ذلك.

رابعًا: أخيرًا أصبح تعيين السيدات فى المناصب العليا حقا طبيعيا دون تشكيك فى القدرة على تحمل المسئولية وصناعة القرارات واتخاذ القرارات، ودون استخدام بعض عبارات العقلية الذكورية المتخلفة فى التشكيك فيهن مثل "ناقصات عقل ودين" و"لعن الله قومًا ولوا عليهم امرأة"..

فى التغيير الذى تم اليوم أصبح لدينا 3 وزيرات هن: رانيا المشاط "وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى”،

ومنال ميخائيل "وزيرة التنمية المحلية"، ومايا مرسى "وزيرة التضامن الاجتماعى” بنسبة تصل إلى 10% تقريبًا من اجمالى عدد الحكومة الجديدة التى بلغت 31 وزارة. كما تضمن التشكيل الجديد تعيين 5 سيدات كنائبات للوزراء هن: مارجريت صاروفيم "نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى”، ويمنى النجار "نائبة وزير السياحة والآثار"، وعبلة الألفى "نائبة وزير الصحة"،

وصباح عبداللطيف "نائبة وزير الكهرباء"، وغادة لبيب "نائبة وزير الاتصالات".

وعلى مستوى المحافظين، تم تعيين جاكلين عازر "محافظة البحيرة". وتم تعيين 9 سيدات كنائبات للمحافظين: منى البطراوى "نائبة محافظ القاهرة"، وأميرة صلاح "نائبة نحافظ الإسكندرية"، وهند عبدالحليم "نائبة محافظ الجيزة"، وإيمان ريان "نائبة محافظ القليوبية"، وشيماء الصديق "نائبة محافظ دمياط"، ولبنى عبدالعزيز "نائبة محافظ الشرقية"، وماجدة حنا "نائبة محافظ البحر الأحمر"، وإيناس سمير "نائبة محافظ جنوب سيناء"، وحنان مجدى "نائبة محافظ الوادى الجديد".

نقطة ومن أول الصبر..

ما سبق رغم ضخامته فى مسيرة تمكين المرأة المصرية، إلا أننا نطمح دائمًا للمزيد من ترسيخ حقوق المرأة. ولا زلت أصمم أنها وزيرة وليست وزيرًا، ومحافظة وليست محافظ، ونائبة وليست نائبًا.

التاء المربوطة تستعيد حقوقها حسب المواطنة التى نص عليها الدستور، وحسب ركائز ثورة 30 يونيو التى كانت المرأة هى خط دفاعها الأول.