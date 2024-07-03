7 شهداء و17 مصابًا إثر قصف الاحتلال لحي الشجاعية ومخيم المغازي في غزة

أكد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، يوسف أبو كويك، استشهاد 4 مواطنيين و17 مصابًا في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين حاولوا العودة لحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف، أنه تم استشهاد 3 مواطنين آخرين، بقصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونقل الشهداء الثلاثة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87141، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.