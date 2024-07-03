الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: الحكومة الجديدة تسعى فى المقام الأول لإرضاء المواطن

الكاتب الصحفي شحاتة
الكاتب الصحفي شحاتة سلامة

قال الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، إن حلف اليمين يأتي اليوم الموافق 3 يوليو، والذي يعد يومًا تاريخيًا في حياة الشعب المصري، حيث ارتبط بذكرى إنقاذ الدولة فى 2013 ويذكرنا بتلاحم الشعب المصري مع القوات المسلحة والشرطة.

التعديل الوزاري ينطلق من نقطة مهمة وهى مواجهة التحديات

وأضاف سلامة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن فكرة تلاحم الشعب المصري مع القيادة السياسية ظلت مستمرة حتى وقتنا هذا، ونأمل أن يستمر هذا التلاحم في مواجهة كل التحديات، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري ينطلق من نفس النقطة، وهي مواجهة التحديات.


الحكومة الجديدة تسعى لإرضاء المواطن

وأوضح أن الحكومة الجديدة تسعى في المقام الأول إلى رضا المواطن، لافتًا إلى وجود حالة من الرضا الشعبي على مستوى الأسماء التي تم طرحها لتولي الحقائب الوزارية.

وأشار إلى أن التعديل الوزاري يشمل أكثر من 20 حقيبة وزارية، وأن هذا التغيير يكشف العديد من الرسائل، أهمها، وجود إدراك شديد من القيادة السياسية بأهمية هذا التغيير تحقيقًا لتطلعات الشعب المصري.

رضا المواطن سيكون الهدف الأول لهذه الحكومة

وشدد على أن رضا المواطن سيكون الهدف الأول لهذه الحكومة، مضيفًا أنه يجب أن تكون لدى الحكومة مساحة مشتركة في التعامل مع المواطن ونواب مجلس الشعب بصفتهم الجهة الرقابية على هذه الحكومة، مطالبًا الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الشفافية وتوضيح حقائق الأمور، والتحدث مع المواطنين حتى يتسنى للمواطن أن يدرك أهمية التحديات وكيفية التعامل معها.

وأكد أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات الهامة، على رأسها الملف الاقتصادي الذي يحتاج سرعة في التعامل وفكرًا جديدًا من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يحتاج أيضًا إلى القدرة على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونوّه إلى أن الحكومة الجديدة أمامها أيضًا ملفات أخرى يتم العمل عليها، تتضمن القضاء على البيروقراطية، وتوفير فرص العمل، وضخ مشروعات قومية جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور.

ولفت إلى أن فكرة دمج عدد من الوزارات نادت بها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها مصر لمواجهة البيروقراطية، مشيرًا إلى أن التغيير الوزاري الجديد عمل على تنفيذ هذا الأمر.


استكمال مسار الإصلاح السياسي

وأوضح أن من بين مهام الحكومة استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات، وتنفيذ التوصيات الكاملة من المرحلة الأولى للحوار الوطني وإعادة صياغة هذه التوصيات في شكل قوانين يتم تقديمها للبرلمان للموافقة عليها وإقرارها.
 

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