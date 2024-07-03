الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوبا أمريكا| صدام ناري بين البرازيل وأوروجواي في ربع النهائي.. والأرجنتين تواجه الإكوادور

كوبا أمريكا
كوبا أمريكا

ضرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم موعدًا مع الأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، الجارية حاليًا في الولايات المتحدة، بعد تعادله 1ـ1 مع كولومبيا، صباح الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة  من دور مجموعات البطولة القارية.


وتصدرت كولومبيا المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، بينما حلت البرازيل ثانية برصيد 5 نقاط من انتصار وحيد وتعادلين.


وتقدمت البرازيل بهدف السبق عن طريق رافينيا، الذي سدد ضربة ثابتة من خارج حدود منطقة الجزاء أخفق كاميليو فارجاس حارس مرمى كولومبيا في التصدي لها، لتعانق الشباك عند الدقيقة 12.


ولم يحتسب الفنزويلي خيسوس فالينزويلا حكم اللقاء هدف تعادل لكولومبيا بداعي التسلل، كما رفض مطالبات لاعبي البرازيل بركلة جزاء بعدما استمع إلى حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم تعرض فينيسيوس للعرقلة.


وقبل أن ينتهي الشوط الأول تمكنت كولومبيا من إدراك التعادل عن طريق دانيال موتوز عند الدقيقة 45+2.


وتقاسم الفريقان السيطرة الميدانية خلال الشوط الثاني، مع أفضلية استحواذ على الكرة من جانب كولومبيا، خاصة في الدقائق العشر الأخيرة التي كان قريبًا فيها من التسجيل من خلال فرصتين.


وبذلك، يواجه المنتخب الكولومبي نظيره البنمي، فيما تصطدم البرازيل بالأوروجواي في دور الـ8 الأحد المقبل.

 

مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا

1- الأرجنتين x الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

2- فنزويلا x كندا.. السبت 6 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

3- بنما x كولومبيا.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الواحدة فجرًا.

4- الأوروجواي x البرازيل.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

ربع نهائي كوبا أمريكا كوبا أمريكا البرازيل الأوروجواي كولومبيا

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