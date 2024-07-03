"الأسير الفلسطينى": قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيًا مساء أمس وصباح اليوم بالضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

وأكدت، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، قلقيلية، نابلس، رام الله، أريحا، والقدس رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى 9510، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.