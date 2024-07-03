مدير برنامج التنمية المحلية في الصعيد.. الدكتور خالد عبدالحليم محافظا لقنا

كشفت مصادر لقناة “ إكسترا نيوز"، عن تولي الدكتور خالد عبدالحليم عبدالعال، منصب محافظ قنا، وذلك ضمن حركة المحافظين الجديدة التي من المزمع الإعلان عنها بعد دقائق قليلة ، ونستعرض أبرز المعلومات عنه في

ويعتبر الدكتور خالد عبدالحليم عبدالعال، محافظ قنا الجديد، أحد الكوادر والقيادات في وزارة التنمية المحلية، وشغل مناصب عدة من قبل، بينها نائب مدير برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد، وعمل بعدها في منصب مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

وفي سياق متصل، شهدت حركة المحافظين، التى سيتم إعلانها تعيين عدد من المحافظين الجدد والإبقاء على محافظين آخرين، مثل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

كما تم تعيين عدد من نواب المحافظين، من بينهم حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة، وأميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية، ومحمد عبدالهادى عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج.