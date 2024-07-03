31.9 مليون جنيه إيرادات "اللعب مع العيال" في 3 أسابيع

حقق فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، إيرادات جيدة بدور العرض السينمائي، وجمع الفيلم أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 645.667 جنيهًا أمس، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 31.959.458 جنيهًا في 3 أسابيع عرض فقط.

واحتفظ فيلم "اللعب مع العيال" بالمركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري منذ انطلاق عرضه قبل 3 أسابيع وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي.

ويُعد فيلم "اللعب مع العيال" التعاون الأول بين الفنان محمد إمام، والمخرج شريف عرفة في السينما.

قصة فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام)، الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

وصور الفيلم في أكثر من محافظة بناءً على اختيار المخرج شريف عرفة، بهدف إضفاء شكل جمالي مختلف على العمل، واختيرت "مطروح، وسيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والقاهرة، والجيزة"، ويظهر كترويج للسياحة في هذه المحافظات بشكل غير مباشر، إذ يظهر أجمل الأماكن السياحية فيها، خاصة أن العمل سيتم عرضه في عدد كبير من العواصم العربية والعالمية.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية "علام"، وهو مدرس تاريخ تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات، هي: القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

أبطال فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة: محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.