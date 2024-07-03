"التصديري للصناعات الهندسية" يطلق بعثة تجارية للمغرب تضم 20 شركة

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى دولة المغرب، تضم 20 شركة من القطاع، في الفتره من 1 إلى 5 يوليو 2024 بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتمويل الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتمثيل التجاري المصري.

حضر افتتاح البعثة السفير المصري في المغرب ياسر عثمان ورئيس غرفة التجارة والصناعة في المغرب حساني بركاني وسليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري في المغرب.



وذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلى المساهمة في تطبيق إستراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة تسجل 145 مليار دولار بحلول 2030 ضمن إستراتيجية تطوير الصادرات.

وأكدت "حلمي"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في زيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وكشفت، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف نمو الصادرات للأسواق العربية خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 10 % اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

وأشارت إلى أن السوق المغربية أحد أهم الأسواق المستهدفة ضمن خطة المجلس خلال 2024 ، حيث يركز المجلس على أسواق شمال إفريقيا من أجل استمرار قفزة الصادرات التي يتم تحقيقها منذ بداية العام الحالي والتي سجلت مستويات غير مسبوقة عند 1.6 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام الحالي.

وذكرت "حلمي"، أن المجلس يساند الشركات المصرية لدخول السوق المغربي عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساعدة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق من خلال تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.