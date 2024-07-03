الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التصديري للصناعات الهندسية" يطلق بعثة تجارية للمغرب تضم 20 شركة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى دولة المغرب، تضم 20 شركة من القطاع، في الفتره من 1 إلى 5 يوليو 2024 بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتمويل الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتمثيل التجاري المصري.

حضر افتتاح البعثة السفير المصري في المغرب ياسر عثمان ورئيس غرفة التجارة والصناعة في المغرب حساني بركاني وسليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري في المغرب.


وذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلى المساهمة في تطبيق إستراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة تسجل 145 مليار دولار بحلول 2030 ضمن إستراتيجية تطوير الصادرات.

وأكدت "حلمي"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في زيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وكشفت، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف نمو الصادرات للأسواق العربية خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 10 % اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

وأشارت إلى أن السوق المغربية أحد أهم الأسواق المستهدفة ضمن خطة المجلس خلال 2024 ، حيث يركز المجلس على أسواق شمال إفريقيا من أجل استمرار قفزة الصادرات التي يتم تحقيقها منذ بداية العام الحالي والتي سجلت مستويات غير مسبوقة عند 1.6 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام الحالي.

وذكرت "حلمي"، أن المجلس يساند الشركات المصرية لدخول السوق المغربي عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساعدة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق من خلال تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.

المجلس التصديري للصناعات المجلس التصديري للصناعات الهندسية دولة المغرب الوكالة الأمريكية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البعثة السفير المصري مكتب التمثيل التجاري الصادرات السلعية للصناعات الهندسية المصرية السوق المغربي المجلس

مواد متعلقة

قرارات مهمة من وزارة التجارة والصناعة.. فرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة ومنع تصدير بعض أنواع الخردة

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

قائد المنطقة المركزية العسكرية.. من هو اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس الجديد

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تأملات في الملفات الشائكه للوزاره الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة