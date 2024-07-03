الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل فرحه بدقائق.. القصة الكاملة لمقتل "عريس سوهاج"

محكمة - ارشيفيه
محكمة - ارشيفيه

انتهت حياة شاب في بداية العقد الرابع من العُمر، ليلة زفافه، على يد شاب عشريني كان يرغب في الزواج من عروسته، حيث تعدى عليه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة، دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي يفيد بمقتل عريس في ليلة زفافه.

وبالإنتقال والفحص تبين مقتل الشاب الثلاثيني "محمود أحمد القاوي" ٣٢ سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، على يد شاب كان يرغب بالزواج من عروسته، حيث تعدى عليه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات؛ فلفظ أنفاسه الأخيرة، قبيل حفل زفافه بعدة دقائق.

تم ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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