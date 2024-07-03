الأربعاء 03 يوليو 2024
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حاصل على 3 أوسمة من هو الطيار منتصر مناع نائبا وزير الطيران المدني

الطيار منتصر مناع
الطيار منتصر مناع

كشفت مصادر لقناة "إكسترا نيوز" عن تولي الطيار منتصر مناع  منصب نائب وزير الطيران، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

أبرز المعلومات عن  نائب وزير الطيران

الطيار منتصر مناع من مواليد القاهرة عام 1959، متزوج وله ولدين يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة من جامعة حلوان، كما حصل على الماجستير في تنفيذ نظم ضمان الجودة، ورسائل زمالة الكلية الحربية العليا في الجودة الشاملة، بالإضافة إلى أنه طيار تجاري مرخص. تم تعيينه نائبًا لرئيس هيئة الطيران المدني لأمن الطيران (أبريل 2017 - يناير 2019).

ويتمتع الطيار منتصر مناع نائبا وزير الطيران المدني في الحكومة الجديدة بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الطيران العسكري والمدني. وفي عام 1982 حصل على درجة البكالوريوس في الطيران والعلوم العسكرية من الأكاديمية الجوية المصرية، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية. حصل على الأكاديمية العسكرية العليا للكلية الحربية وزمالة كلية الحرب الجوية من الولايات المتحدة الأمريكية.

منتصر مناع جاد الحق نائبًا لوزير الطيران المدنى

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حصل على 3 اوسمة تقديرًا لتفانيه في العمل

كما حصل علي علي ثلاث اوسمة تقديرًا لتفانيه في العمل،  من والأوسمة، من بينها وسام الاستحقاق الجمهوري (من الدرجة الثانية)، وسام الواجب العسكري (من الدرجة الأولى)، وسام جوقة الشرف الفرنسي (من رتبة فارس) من قبل رئيس الجمهورية. مرسوم فرنسا، وشهادة تقدير ومعالي من الولايات المتحدة الأمريكية. كلية الحرب الجوية.

أبرز المناصب التنفيذية التي شغلها

وشغل الطيار ميهوب طوال حياته المهنية عدة مناصب تنفيذية كقائد لواء في القوات الجوية، ورئيس لفرع التسليح في القوات الجوية.

قد عمل مساعدًا للملحق العسكري في واشنطن العاصمة ورئيسًا لمكتب المشتريات الدفاعية في باريس ليكتسب خبرة دبلوماسية فريدة من نوعها. وكان مستشارًا لقائد القوات الجوية المصرية.

للمرة الثانية عيين الطيار منتصر مناع ميهوب نائبًا لوزير الطيران المدني للحكومة الجديدة بعد ان توالي المنصب من قبل ديسمبر 2019.

 

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