من ثروت عكاشة إلى أحمد هنو.. هؤلاء تولوا وزارة الثقافة

منذ 66 عاما مرت على تأسيس وزارة الثقافة المصرية، المعنية بمتابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين، تولاها عدد كبير من الشخصيات العامة في مجالي الأدب والفن، وآخرهم الدكتور أحمد هنو، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، خلفا للدكتورة نيفين الكيلاني، وأحمد هنو أحدث وزير للثقافة.

في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ كانت معظم أجهزة وزارة الثقافة متفرقة بين وزارات مختلفة، أبرزها "المعارف العمومية"، ثم "الإرشاد القومي"، الذي ظل مقترنا بوزارة الثقافة حتى استقلت نهائيا عنها في أكتوبر لعام 1965، وأصبح لدينا وزارة للثقافة.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض وزراء ثقافة مصر منذ تأسيسها وحتى الآن..

الدكتور ثروت عكاشة هو أول من تولى وزارة الثقافة في أكتوبر 1958 وحتى 1961، ثم خلفه الدكتور محمد عبد القادر حاتم مع بداية عام 1966.

وفى عام 1966 عاد مرة أخرى الدكتور ثروت عكاشة للوزارة، حيث بدأ الفصل بين وزارة الثقافة والإرشاد القومي، وفى عام 1967 أصبح الدكتور ثروت عكاشة وزيرا للثقافة فقط، وظل فى منصبه حتى عام 1970.

بعد "عكاشة" وتحديدا فى عام 1970 تولى بدر الدين أبو غازى منصب وزارة الثقافة، واستمر فى المنصب حتى مايو 1971، ثم جاء من بعده الدكتور إسماعيل غانم الذي عين وزيرا للثقافة لمدة عام فقط، ثم تولى الدكتور محمد عبد القادر عبد القادر حاتم وزارتى الثقافة والإعلام معا حتى يناير 1972.

وفى عام 1973 عين يوسف السباعى وزيرا للثقافة لمدة ثلاث سنوات كاملة حتى اغتياله بقبرص، وفى مارس عام 1976 تولى الدكتور جمال العطيفى منصب وزير الثقافة، واستمر فى المنصب حتى فبراير 1977، إلى أن جمع عبد المنعم الصاوى بين وزارتى الثقافة والإعلام واستمر حتى 1978.

وفي عام 1979 ضمت وزارة الثقافة إلى وزارة التعليم والبحث العلمى، وتولى هذه الوزارات الثلاث الدكتور حسن إسماعيل، وخلفه فى عام 1981، أسندت الثقافة إلى محمد عبد الحميد رضوان حتى عام 1985، ثم الدكتور أحمد هيكل الذى احتفظ بالمنصب حتى عام 1987.

وفى عام 1987، تولى فاروق حسنى منصب وزير للثقافة حتى يناير 2011، أي قيام ثورة 25 يناير، ثم تولى الدكتور جابر عصفور منصب وزير للثقافة، خلال الفترة من 31 يناير حتى 10 فبراير 2011، ومن بعده تولى محمد عبد المنعم الصاوى منصب وزير للثقافة، خلال الفترة من 10 فبراير وحتى 5 مارس 2011.

بينما خلال الفترة من 5 مارس وحتى 7 ديسمبر 2011، تولى الدكتور عماد أبو غازى المنصب، وخلفه الدكتور شاكر عبد الحميد، حتى 29 مايو 2012، ثم تولى الدكتور محمد صابر عرب الوزارة، لكنه لم يستمر طويلا واستقال بعد أسابيع قليلة فقط، ويتم إسناد مهام الوزارة إلى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار حينها، وفى نفس العام تولى الدكتور محمد صابر عرب منصب وزارة الثقافة مرة أخرى، حتى مايو من عام 2013

تولى الدكتور علاء عبد العزيز منصب وزارة الثقافة، وظل فيها حتى سقوط نظام الإخوان، بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013، وفى عام 2014، أسندت مهام وزارة الثقافة لعبد الواحد النبوى، حتى عام 2015، ثم جاء الكاتب حلمى النمنم وتولى حقبة الثقافة حتى يناير 2018.

وفى عام 2018، تولت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئاسة وزارة الثقافة، وظلت بها حتى أغسطس لعام 2022، وهي أول سيدة تسند إليها هذه المهمة، ومن بعدها الدكتورة نيفين الكيلاني. وخلف الكيلاني دكتور أحمد هنو.