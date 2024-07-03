مهرجانات ثقافية وترفيهية على هامش مهرجان العلمين الجديدة.. القاهرة الإخبارية ترصد أبرز الفعاليات

قالت فضائية القاهرة الإخبارية من العالمين الجديدة، إن الأطفال لديهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط تلك هي الكلمات التي بدأ بها أحمد آمين، رئيس مهرجان "نبته" الذي يعتبر أحد المهرجانات المنتظرة على هامش مهرجان العلمين في نسخته الثانية.

نبتة.. مشروع للأطفال تم استحداثه بالنسخة الثانية لمهرجان لعالمين

وتابعت، أن هناك 5 مهرجانات ستكون على هامش مهرجان العلمين في نسخته الثانية، لافتًا إلى أن "المهرجان ترفيهي ويخص الثقافة والفنون المتنوعه مثل المسرح والحفالات الغنائية والرياضية و"نبتة"، لافتة إلى أن “نبتة” هو النبتة الجديدة في العلمين الجديدة والمهرجان، كا ما يخص الترفيه للأطفال ولكن ليس الترفيه فقط هو أيضا كل ما يخص صناعة الطفل".

وأكدت، أن أحمد أمين تحدث عن أهمية المهرجان الخاص بـ"نبتة"، الذي يقام بدءا من 23 إلى يوم 28 أغسطس على هامش مهرجان العالمين، خاصة وأن الدورة الأولي لمهرجان نبتة سيركز على العديد من التفاصيل من سن الصغر وحتى 15 عاما".

واختتمت أن كل ما يخص الأطفال بجانب المراهقين وكل ما يخص العائلة، بالإضافة إلى وجود ورش عمل كثيرة ستكون في هذا المهرجان "نبتة" أول ورش عمل هي تخص صناعة محتوي العيلة وليس فقط الأطفال.

مهرجان نبتة للأطفال

ويقام مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية مهرجان "نبتة" خاص بالأطفال لأول مرة في مصر، يترأسه أحمد أمين.

تحدث أحمد أمين عنه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من المهرجان: "لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير، والأطفال عندهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط، ونظرة إيجابية لكل حاجة، وخلال مهرجان نبتة مش هنكتفي نقدم للطفل ترفيه ولكن كمان صناعة للطفل، ونبتة بتهتم بالطفل من صغرة لحد ما يبقى مراهق".

وتابع أمين، "مهرجان نبتة لصناعة محتوى الأطفال والمراهقين، فيه تحديات لصناعة محتوى الطفل، لكن هيكون فيه ورش كتيرة في المهرجان، وصغار رواد الأعمال، وورش لصناع محتوى الطفل، وهيكون فيه مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال والنشء، واللي هيقدم فيها محتوى أو أفلام أو مسلسلات أو مشروع جديد للأطفال، أو أغنية للطفل وغيرها، وهيكون فيه جوائز وتكريمات لصناع المحتوى والأطفال المتفوقين في مجالات مختلفة وهيكون فيه أنشطة مختلفة للأطفال، على هامش المهرجان طول فترة مهرجان العلمين".