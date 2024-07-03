بعد تجديد الثقة.. من هو أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتربية والتعليم الفني؟

كشفت مصادر لقناة " إكسترا نيوز"،عن تولي الدكتور أحمد ضاهر منصب نائب وزير التربية والتعليم، للعام الخامس على التوالي، بعد أن تم تكليفه بمنصب مساعد وزير لتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى.

أبرز المعلومات عن نائب وزير التربية والتعليم

أحمد ضاهر هو المسئول الأول عن النظام الإلكتروني لامتحانات الثانوية المعدلة، حيث يشرف بشكل كامل على عملية إدخال التكنولوجيا في التعلم، سواء ما يتعلق بالتابلت وتسليمه للطلاب، إضافة إلى عقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب، وشغل منصب نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، فهو نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.

أبرز الملفات التي تولى إدارتها

كما شغل ضاهر، منصب مستشار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة الاستراتيجية القومية للحوسبة الحكومية، وتولى ضاهر مهمة التواصل مع مؤسسة "بيرسون" البريطانية وإدارة ملف امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، وملف تسليم التابلت للطلاب، وشكل غرفة عمليات للإشراف على توزيع أكواد التابلت على أولى ثانوي العام الماضي والتي شملت أكثر من 40 ألف كود متغير، حيث أصبح ضاهر المسؤول الأول عن ملف التابلت ونظام الامتحانات الالكترونية للثانوية العامة التراكمية، بمساعدة فريق كامل من داخل وزارة التربية والتعليم.