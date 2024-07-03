الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تكشف تفاصيل اقتحام منزل شخص بالحوامدية 

آرشيفية
آرشيفية

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ما تم  تداوله على موقع "فيسبوك" تضمن زعم صاحب أحد الحسابات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة الحوامدية بالجيزة باقتحام منزله وتحطيم محتوياته والاستيلاء على مبلغ مالي والتعدي عليه بالضرب والقبض على نجل شقيقه.

وتبيَّن بالفحص عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 4/6/2024 تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بوجود مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية بطريقة عشوائية وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة بأحد الشوارع بدائرة القسم بين طرف أول عدد 9 أشخاص - طرف ثان عدد 4 أشخاص وذلك بسبب وجود خلافات سابقة فيما بينهما تطورت إلى مُشاجرة، وتعدى كل من الطرفين على الآخر.

وتم ضبط 5 أشخاص من طرفي المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين، وبتاريخ 23/6 تم ضبط باقى أطراف المشاجرة ومن بينهم الشاكي، وأنه قصد من شكواه غل يد رجال الشرطة بالقسم من تنفيذ الضبط والإحضار الصادر ضده.

امن القاهرة النيابة العامة محكمة المرور الداخلية الحوامدية

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