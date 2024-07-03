من هو اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد

تم اختيار اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، نائبًا لوزير التموين والتجارة الداخلية الجديد الدكتور شريف فاروق.

كان اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، يشغل منصب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والذي كان له دور كبير في تحقيق العديد من الإنجازات للدولة المصرية، منها إنشاء العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار التكلفة، وكذلك وإمداد أجهزة الدولة أيضَا بالسلع الغذائية والاستهلاكية بسعر التكلفة، إضافة إلى استيراد أجود أنواع اللحوم لطرحها للمواطنين بسعر التكلفة، واستصلاح آلاف الأفدنة بالفرافرة وشرق العوينات.

توفير فرص العمل للشباب من مختلف التخصصات من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

كما عمل الجهاز أثناء تولي اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد رئاسته، إلى توفير فرص العمل للشباب من مختلف التخصصات والتأهيل العلمي، وإنشاء محطات الوقود لتوفيره للمواطنين، وإنشاء وتطوير الطرق السريعة، وإنشاء أحدث مصانع الرخام والجبس.



كما أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بإنشاء مصانع إنتاج الكيماويات والأسمدة، وتطوير البحيرات والمسطحات المائية وزيادة انتاجيتها، وتنفيذ المشروعات الإنشائية المختلفة لأجهزة الدولة والقطاع المدني.

ومن أبرز المشروعات الصناعية الضخمة التي تم تنفيذها هو مجمع الصناعات الغذائية سايلو فودز، والذي يقوم بمد السوق المحلية والمنافذ التموينية من مجمعات استهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، بالسلع الغذائية المتنوعة.

أبرز الملفات التي تواجهها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة

تنتظر وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق، ونائبه العديد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن، وتأتي على رأسها إيقاف الحد السريع من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق والتحكم فيه واستدامة دعم السلع الأساسية وتوفير مصادر لتمويله وزيادته، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمواطنين المستحقين.

ولعل أبرز التحديات المقبلة لوزير التموين الجديد رقابة قوية وضرب بيد من حديد فيحتاج المواطن من الوزير عددا من الملفات العاجلة فيما يخص التموين يأتي على أولوياتها أن يشعر المواطن بكل الجهد المبذول للحد السريع من ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق والتحكم فيه.

مواجهة التلاعب و الاحتكار و حل ملف أزمة السكر

وكذلك ضمان استقرارا في الأسعار، ومواجهة التلاعب أو الاحتكار و حل ملف أزمة السكر بشكل نهائي فقد لجأت الحكومة لاستيراد 750 الف طن سكر حتي الآن، لسد فجوة احتياجات المواطنين، والعمل علي زيادة مخصصات دعم السلع التموينية فقد تم رفع دعم السلع التموينية وتوفير احتياجات المواطنين من الخبز لما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا لـ72 مليون مواطن مستفيد.

كما ينتظر المواطن عددا من القرارات حول توسيع مظلة الحماية الاجتماعية فقد تم استخراج 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

وأيضا استمرار تطوير مكاتب التموين والخدمات الإلكترونية الاستمرار في تطوير المكاتب التموينية وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم.

الاستمرار في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة إذ تقوم الوزارة بتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه، و استكمال المشروع القومي للصوامع للحفاظ على القمح تقدير الدعم وفقًا لافتراض أن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف