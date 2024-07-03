بعد دمجها مع "التعاون الدولي".. 4 ملفات شائكة على طاولة "التخطيط" في الحكومة الجديدة

تعد حقيبة وزارة التخطيط من الحقائب الوزارية الثقيلة التى يقف وزيرها على أعتاب قرارات اقتصادية شائكة وهامة، ذات الصلة الوثيقة بتحقيق التمكين الاقتصادى، وخفض معدلات الفقر والتضخم وتحسين مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى ملف الإصلاح الاقتصادى، وإدارة الأصول غير المستغلة وخطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.

وفي التشكيل الحكومي الجديد تم دمج وزارتي التخطيط مع التعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، وفيما يلي نوضح أبرز الملفات المطروحة على طاولة الوزيرة

ملف الإصلاح الاقتصادى

يأتى ملف الإصلاح الاقتصادى على رأس أولويات وزيرة التخطيط فى الحكومة الجديدة، التى ستتولى خلال الأسابيع القادمة مهمة إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، على نحو يستهدف بشكل أساسى التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك عن طريق عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات من بينها ضمان مرونة سعر الصرف، والإصلاحات المالية، والإسراع فى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق حوافز استثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها.

الإسراع فى برنامج الطروحات

ويحظى برنامج الطروحات الحكومية باهتمام كبير من جانب الدولة والمؤسسات الاقتصادية العالمية، لذا فمن المتوقع أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الجديدة، والتى تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالى الاستثمارات الكلية فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025، مع الإسراع فى إتمام عدد من صفقات بيع واستغلال الأصول المملوكة لصندوق مصر السيادى، وفى مقدمتها محطة وطنية وجبل الزيت وشيل أوت ومبانى الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فتعد مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في العالم، والتى تهدف لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، ومن المنتظر أن تشهد دفعة قوية خلال الأسابيع القليلة القادمة تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة المزمع تنفيذها بين عامى 2024/2025 و2027/2028، حيث تبلغ التكلفة المتوقعة لتنفيذ مشروعات المبادرة فى حدود تريليونى جنيه، بمراحلها الثلاث، من ٢٠٢١ حتى ٢٠٣٠.

الخطة الاستثمارية الجديدة

تعد الخطة الاستثمارية الجديدة الملف الأبرز لوزارة التخطيط على مر تاريخها، لكنها تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للحكومة الجديدة، نظرًا لتزامن إعلان التعديل الوزارى مؤخرًا مع بدء العمل رسميًا بالخطة الاستثمارية الجديدة فى الأول من يوليو الجارى، وتشهد الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الحالى 2024/2025، لأول مرة تطبيق سقف مالى لحجم الاستثمارات الكلية المستهدف تنفيذها على مدار العام بنحو تريليونى جنيه، بما يراعى سد الفجوات التنموية بين جميع المحافظات والعدالة فى توزيع الاستثمارات فيما بينها، إلى جانب إعطاء أولوية لمشاريع قطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة والمرافق الأساسية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين.