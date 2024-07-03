الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ولاد رزق 3" يتخطى حاجز الـ200 مليون جنيه فى 3 أسابيع

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

تصدَّر فيلم ولاد رزق 3 قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري أمس، حيث حقق إيرادات قُدِّرَت بـ2.526.099 جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 202.892.009 جنيهات في ثلاثة أسابيع عرض فقط، محطمًا الأرقام القياسية في السينما المصرية. 

واحتفظ فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بالمركز الأول عن جدارة في قائمة إيرادات موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، والذي يتنافس فيه عدد من الأفلام الجديدة منها فيلم "اللعب مع العيال" لمحمد إمام، وفيلم "عصابة الماكس" لأحمد فهمي، وفيلم "أهل الكهف" لخالد النبوي. 

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3- القاضية 

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

صنّاع وأبطال فيلم ولاد رزق 3- القاضية

فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.

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