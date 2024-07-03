أسست طب الأطفال المهاري.. من هي الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة ؟

أعلنت مصادر حكومية عبر قناة إكسترا نيوز، تولي الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي، منصب نائب وزير الصحة والسكان.

وتتقلد الدكتورة عبلة الألفي عدة مناصب حاليًا، فهي المشرف العام على مبادرة "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية السيرة الذاتية للدكتورة عبلة الألفى.



• عضو بمجلس النواب بالتعيين من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للدورة 2021- 2026.

• لقبت بأم أطفال مصر 2019.

• ممثل الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل بالشرق الأوسط وافريقيا منذ 2012.

• المسئول الرئيسي لامتحانات زمالة الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال منذ عام 2008.

• المسئول الرئيسي لامتحانات دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل البريطانية بمصر منذ عام 2016.

• رائد ومؤسس طب الأطفال المهاري والمجتمعي في مصر

وقامت بتأسيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

السيرة الذاتية

• دكتوراة طب الأطفال من كلية الطب - جامعة المنصورة 2002.

• استشاري دولي معتمد في تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية - الولايات المتحدة الامريكية - 2005.

• زمالة الكلية الملكيه البريطانيه لطب الأطفال 2004.

• زمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بإنجلترا 2004.

• عضوية الكلية الملكيه البريطانيه لطب الأطفال 1987.

• دبلوم النشطاء الاجتماعيين في تنميه المجتمع من مؤسسه اشوكا العالمية 2019.

• دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل جامعة دابلن بايرلندا 1984.

• بكالوريوس الطب والجراحة - جامعة المنصوره 1978.

المناصب والمراكز

• استشاري أول حديثي الولادة ومستشار التعليم الطبي المستمر بمستشفى الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء للقوات المسلحة منذ 2014 وحتى 2020.

• مشرف علمي في الزمالة المصرية لطب الأطفال وحديثي الولادة في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية 1988-2018.

• رئيس أقسام الأطفال وحديثي الولادة بمستشى المنصورة للتأمين الصحي 1998-2002.

• مؤسس مركز الاكتشاف المبكر لنقص إفراز الغدة الدرقية (الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ) 2000-2002.

• رئيس المجلس الأعلى للأطباء بمستشفى بنها التخصصي للأطفال 2002 - 2014.

• رئيس قطاع السكان في اتحاد المرأة المتخصصة بفرع مصر بمجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية عام 2017.

• سفير الإعلام للمجلس القومي للسكان عام 2015-2016.

• زميل مؤسسة أشوكا العالمية للمبدعين الاجتماعيين.



وتعد عبلة الألفى رائد ومؤسس طب الأطفال المهاري والمجتمعي في مصر، حيث قامت بتأسيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال من أجل تطوير طب الأطفال المبني على النظام الإنجليزي والأشهر عالميًا في مجال طب الأطفال المجتمعي.

قامت بتأسيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال عام 2007 تحت رقم 1216 بالقليوبية وتعمل على مستوى الجمهورية وتضم أكثر من 60 طبيب عامل ومنتسب، وتم انتخابها لرئاسة مجلس إدارة الجمعية في كل الانتخابات في الفترة من 2008 إلى الآن.



وتعد الجمعية هي المسئول المصري الأوحد على استقدام وعقد زمالة الكلية الملكية البريطانية في طب الأطفال وصحة الطفل منذ ديسمبر 2008 وحتى الآن (23 امتحان) من مصر وجميع الدول العربية، وإقامة دورات تدريبية على أنظمة الإمتحان مما أدى إلى رفع نسة النجاح من 17% إلى 77% عام 2021.



- اكتشفت وابتكرت حل للقضية السكانية من منظور حقوق الطفل وتم اطلاها تحت عنوان " الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية "تحت رعاية رئيس الجمهورية 2021 والذي تم تقييمه وحصل الجوائز الأتية:

▪︎حائزة التطوير والتمير 2021.

▪︎جائزة المرأة لأعلى ( women up) 2020.

▪︎جائزة أشوكا للجمعيات الأهلية.

▪︎أسست برنامج مقدمي المشورة لحل القضية السكانية والطقولة المبكرة وحصلت على اعتماد محلي وعالمي وتم تدريب أكثر من 900 مقدم مشورة حتى الآن.

▪︎ أسست ائتلاف دعم الولادة الطبيعية لحل قضية ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية والتي تنعكس سلبًا على صحة الشعب المصري.

▪︎ تهتم بالأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بشكل خاص، وأطلقت مبادرة "إبني البدري" كتوأمة للمبادرة الرئاسية "يوم جديد للمبتسرين" بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لتتبنى برنامج طموح لتطوير خدمات الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة في مصر لتخفيض معدلات الإعاقة والوفيات بين الأطفال

• شاركت بأكثر من 100 مؤتمر عالمي ومحلي وقدمت أكثر من 120 بحث وورقه طبية في مجال التغذية وحديثي الولادة وطب الأطفال في مصر والإمارات المتحدة والمملكة السعودية العربية والكويت والبحرين وعمان وليبيا والسودان وإنجلترا وأمريكا واليونان وكينيا وألمانيا وأسبانيا.



أشرفت على فصل توأم متصل عن طريق المخ وكانت رئيسة فريق العناية المركزة والتي هي قصة نجاح مصرية لأنها الحالة الأولى التي تعيش على مستوى العالم ولم يعش قبلها ولا بعدها مثل هذه الحالة وتم عمل الأفلام التسجيلية الآتية لتسجيل قصة نجاح فريق مصري في الحالة الأولى التي ينجح فصلها بأيادي مصرية 100% على مستوى العالم.

جوائز وتكريمات

• درع التميز وتكريم من مؤسسة أطفال أصحاء بالولايات المتحدة الامريكية لدوري العلمي والمجتمعي لتحسين صحة الطفل المصري يناير 2020.

• ميدالية الكلية الملكية البريطانية الذهبية لدورها في دعم صحة الطفل المصري 2008.

• درع وتكريم من جامعات الإسكندرية والمنوفية والفيوم ودمياط لتطوير طب الأطفال في مصر وتنمية الطفولة المبكرة 2021.

• درع وزارة الصحة المصرية ودرع من نقابة الأطباء تقديرًا لقيادة فريق العناية المركزة في إنجاح عملية فصل التوأم الملتصق بالدماغ والتي هي الأولى عالميًا 2005.

• درع وزارة الصحة الكويتي تقديرًا لدورها في تحسين صحة الطفل بالكويت 1998.

• دروع وتكريم وزير الصحة الكويتي للمركز الأول لدبلوم طب الأطفال جامعة دابلن 1984والحصول علي الزمالة البريطامية 1992.

• درع الجمعية الكويتية للأطباء لدورها في رفع معدلات الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة الطفل بالكويت 1998.

• درع كلية الطب جامعة المنصورة لأوائل دفعة بكالوريوس الطب 1978.

• شهادة تقدير من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال 2013.