الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024 ومواصفات الامتحان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يتأهب طلبة الصف الثالث الثانوي خلال الساعات القليلة الماضية معرفة المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر جوجل، لقرب موعد الامتحان ويستعد معها طلاب الثانوية العامة لامتحان الجغرافيا في مراجعات الثانوية العامة 2024، المقرر عقده يوم السبت المقبل 6 يوليو 2024، وذلك من خلال تجميع أبرز الأسئلة المتوقعة بالمادة ومراجعتها بتركيز من أجل تحقيق التفوق والنجاح.

المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024

وتنشر "الدستور" في التقرير التالي، مراجعة نهائية لأهم الأسئلة في مادة الجغرافيا، وتوزيع درجات أسئلة الامتحان، وموعده، وذلك لإرشاد الطلاب ومساعدتهم على تجميع جميع نقاط المنهج.

المراجعة النهائية في مادة الجغرافيا

وتغطي المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024، هي أهم أجزاء المنهج الدراسي، وعددًا من الأسئلة الهامة المتوقعة في امتحان 2024، وشرحًا لخطوات الحل النموذجية؛ لكي يتمكن الطلبة من التدريب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على كافة درجات التفوق والنجاح.

توزيع درجات أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024

يتكون امتحان الجغرافيا لطلبة الثانوية العامة 2024 شعبة أدبي من عدد 46 سؤال، والدرجة النهائية بامتحان الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي 2024 أدبي نحو مجموع 60 درجة مقسمين وموزعين على جميع الأسئلة.

امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2024 أدبي سيأتي على سؤاليين مقاليين يقدرون بعدد 4 درجات من المجموع الكلي للمادة، ويكون عدد أسئلة امتحان الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي لعام 2024 أدبي الموضوعية نحو عدد 44 سؤال، ويقدرون بمجموع 56 درجة.

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موعد امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2024

ومن المقرر أن سيؤدي طلبة الصف الثالث الثانوي 2024 في الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في يوم السبت الموافق 6 يوليو القادم، طبقا للجدول المعلن والرسمي من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني.

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