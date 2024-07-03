الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإصلاح والنهضة: التشكيل الوزارى الجديد يجمع أشخاصًا يمتلكون خبرة كبيرة

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبدالعزيز، أن الأسماء التي أعلنت في التشكيل الوزاري الجديد، وخصوصًا المجموعة الاقتصادية هي لأشخاص يمتلكون خبرة كبيرة.

وأضاف عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن استحداث وزارة الاستثمار أمر هام، كما أن وزير الاستثمار في الحكومة الجديدة يمتلك خبرات طويلة في مجال الاستثمار، وكان يشغل منصبًا في البنك المركزي المصري، الأمر الذي يمكنه من التعامل مع مختلف التحديات.

وأوضح أن التعديلات بالمجموعة الاقتصادية، ودمج وزارتي التخطيط مع التعاون الدولي، وكذلك التغيير في وزارة المالية، ما يمكن من التعامل مع شق القروض والعملة، ونقل ملف الصناعة إلى الفريق كامل الوزير أمر بالغ الأهمية، مؤكدًا أن الصناعة بحاجة إلى نقلة كبيرة مثلما حدث في النقل والبنية التحتية، ونرتقب دفعة قوية للصناعة في ظل إدارته الوزارة.

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