الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولوية قصوى.. 3 ملفات مهمة على مكتب محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد

محمود عصمت
محمود عصمت

يواجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عدة تحديات واختبارات منذ اليوم الأول لدخوله مبني الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وهناك 3 ملفات مهمة، ستكون على رأس أولويات وزير الكهرباء الجديد، بعد حلف اليمين اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تقليل نسبة الفقد

ومن أهم تلك الاختبارات والملفات هو تقليل نسبة الفقد الفني والتجاري داخل شركات الكهرباء نظرًا لما يسببه الفقد في إهدار المال العام، ومحاربة سرقة التيار الكهربائي التي انتشرت في بعض المناطق وخاصة المباني المخالفة، خاصة بعد أن وصل الفقد في إحدى الشركات لما يتجاوز الـ40%.

تغييرات القيادات

كما يواجه الدكتور عصمت تحديًا كبيرًا لا يقل عن تحدي نسب الفقد، وهو ترتيب ديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، خاصة أن أعضاء الشركة القابضة لم يتم تغييرهم منذ 13 عامًا، وتغيير بعض رؤساء الشركات، حيث من المتوقع أن تشهد الوزارة أكبر حركة تغييرات في تاريخها على مستوى رؤساء الشركات، خاصة التوزيع منها، والتي من المتوقع أن تشهد رحيل 3 رؤساء شركات بعد النتائج المخيبة للآمال التي تم عرضها في اجتماع مناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للشركات.

تخفيف الأحمال 

كما أن هناك تحديًا وملفًا هامًا يتعلق بجدول تخفيف الأحمال والعمل بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ورئاسة مجلس الوزراء؛ لإنهاء العمل بجدول تخفيف الأحمال، ويعد من أهم الملفات التي تناقش بشكل دائم داخل مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، وسيكون الملف الأبرز على طاولة وزير الكهرباء في الحكومة الجديدة، وسط حالة من التفاؤل بوضع خطة جديدة تسهم في إنهاء خطة تخفيف الأحمال.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء الطاقة المتجددة العاصمة الإدارية

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