الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبيل ختام صوم الرسل

الكنيسة
الكنيسة

شهدت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات، وذلك قبيل ختام صوم الرسل 2024، بتكليف من البابا سيامة دياكونين ورتب شماسية مختلفة 

و سام نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، دياكونيين ومجموعة من الشمامسة، لكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس يوسف بسان هوزيه، بشمالي كاليفورنيا التابعة لمنطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا وغربي الولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني.

وصلى نيافته القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح سام الخادم مراد أبو سيف في درجة دياكون باسم دياكون مينا والخادم مؤنس إسكندر في درجة دياكون باسم دياكون يوحنا. كما رسم ١٠ من أبناء الكنيسة في رتبتي إيبدياكون وأغنسطس.

كما صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، في كنيسة مارجرجس والشهيدة دميانة بسكرامنتو بشمال كاليفورنيا، وذلك في إطار زيارته الحالية لمنطقة الأرشيديوسس (شمال كاليفورنيا وغربي الولايات المتحدة الأمريكية).

وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ثلاثة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس، وسبعة آخرين في رتبة أغنسطس.

وفي السياق ذاته دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح، وألقى نيافته عظة بعنوان "أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ، وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمُهُ" (أع ١٩: ١٥).

وفي نفس اليوم شارك نيافته في حفل تكريم الخريجين من أبناء الكنيسة، حيث وزع عليهم الهدايا التذكارية والشهادات.

ختام صوم الرسل 2024

يحتفل الأقباط بعيد الرسل 2024 يوم 12 يوليو الجاري، ليختتم بذلك أقدم الأصوام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الخميس 11 يوليو 2024 والذي بدأته الكنيسة في يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يترأس أساقفة الكنيسة القبطية صلوات قداسات عيد الرسل بمختلف الكنائس المسيحية.

وجاء صوم الرسل هذا العام لمدة 15 يومًا، إذ يعد صوم الرسل هو الصوم الوحيد بالكنيسة غير المحدد حيث يرتبط بعيد العنصرة الذي يرتبط بعيد القيامة المعتمد على عيد الفصح اليهودي لذلك تختلف مدة صوم الرسل من عام لآخر وفقًا لعيد القيامة ولكن يجب ألا تقل مدته عن 15 يومًا وألا تزيد على 49 يومًا.

ويعتبر صوم الرسل هو أول الأصوام بالكنيسة بعد فترة الخماسين والتي يمتنع فيها الأقباط عن الصوم لمدة 50 يومًا المحصورة بين عيد القيامة وحتى الاحتفال بعيد حلول الروح القدس المعروف بعيد العنصرة.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، التي يسمح فيها بأكل السمك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

إيبارشيات الكنيسة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر الشهيد مارجرجس والقديس يوسف بسان هوزيه قداسة البابا تواضروس الثاني

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