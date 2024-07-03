قبل ساعات من غلق القيد الأوليمبى..الأهلى يضع ميكالى فى ورطة

وضع مسئولو النادى الأهلى، البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى فى ورطة كبرى، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الاوليمبى بحلول الساعة الثانية عشرة مساء اليوم.

ورفض الأهلى انضمام اى لاعب من كبار السن لقائمة المنتخب الأوليمبى التى ستخوض فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤ التى تنطلق نهاية الشهر الجارى، الأمر الذى يضع ميكالى فى حيره من أمره بعدما كان يأمل فى مشاركة لاعب او اثنان من الأهلى فى تشكيلة المنتخب الأوليمبى، يمثلون عنصر الخبرة.

ومن المقرر ان يرسل ميكالى القائمة النهائية للمنتخب الاوليمبى، خلال ساعات، لكنه أصبح فى غاية الاستياء بسبب موقف الأهلى، بعدما قام من قبل بقيد ٤ لاعبين من الأهلى فى القائمة الأولية للمنتخب الأوليمبى، من بين ١٠ لاعبين كبار، وفى الأخير لم يتمكن من ضم أى لاعب منهم.

وشهدت القائمة الاولية للمنتخب الأوليمبى قيد ١٠ لاعبين فوق السن الاوليمبى، من بينهم ٤ لاعبين من الأهلى هم محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور.

وخلال الساعات الماضية حدثت اتصالات مكثفة بين مسئولى اتحاد الكرة ومسئولى الأهلى بشان الموافق على انضمام الثنائى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم وكان رد الاهلى حاسم بالرفض التام، ما دفع ميكالى للمطالبة بضم حارس من بين الشناوى أو شوبير، لكن الرد ايضا جاء بالرفض.

الامر الذى دفع ميكالى لاعادة التفكير فى لاعبين اخرين من خارج الأهلى للخروج من هذه الورطه، لكن ضيق الوقت قد يجبر ميكالى على الذهاب إلى الاوليمبياد بقائمة خالية من الكبار، فيما عد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى تأكدت مشاركته بعد موافقة نادى الزمالك واللاعب نفسه.

ويجرى ميكالى محاولة أخيرة مع اللاعبين المحترفين، سواء مصطفى محمد او عمر مرموش للتواجد فى الاوليمبياد بحكم ان الثنائى مقيد فى القائمة الأولية، ونفس الأمر مصطفى فتحى لاعب بيراميدز، رغم تحفظ ناديه ومطالبته بالمعاملة بالمثل مع الاهلى، خاصة وان هناك لاعبان اساسيان فى الفريق ضمن قائمة المنتخب الأوليمبى هما ابراهيم عادل ومحمود صابر.