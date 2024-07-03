شريف فتحي.. رجل "محمل بخبرات الطيران" وزيرا للسياحة والآثار

تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفيها منح الدكتور مصطفى مدبولي الثقة للطيار شريف فتحي، وزيرا للسياحة، في تجربة ثانية، بعد أن شغل منصب وزير سابقا.

يتمتع شريف فتحي، المنتظر إعلانه وزيرا للسياحة والآثار في الحكومة الجديدة، بخبرات طويله تتعدى 35 عاما في مجالات الادارة والقيادة.

شريف فتحي في سطور

ولد شريف فتحي في 18 أبريل 1963، وتولى منصب رئيس الشركة الوطنية لمصر للطيران في 2015، ثم عين وزيرا للطيران المدني في حكومة المهندس شريف إسماعيل، ويشغل حاليا منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العربية، بالإضافة إلى أنه أسس شركة دولية متخصصة في السياحة السفر.

علاقات وخبرات دولية وشركاء دوليين

انتخب شريف فتحي عضو بمجلس إدارة غير تنفيذي لمنظمة الشركاء الدوليين للتطويروالاستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني iPADIS بمونتلاير-كندا.

وشغل العديد من المناصب غير التنفيذية في رئاسة وعضوية عدد من الشركات والمؤسسات الدولية، فقد عمل في الخطوط الجوية الهولندية - KLM كمدير إقليمي بعدة دول، كما شغل منصب المير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي للنقل الجوي - IATA ، بالإضافة إلى انتخابه عضوا بمجلس المحافظين لللتحاد الدولي للنقل الجوي، والمجالس التنفيذية لالتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد شركات الطيران الأفريقية وتحالف ستار العالمي لشركات الطيران.