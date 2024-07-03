الطريقة الجعفرية تهنئ أسامة الأزهرى لتوليه منصب وزير الأوقاف

هنأت الطريقة الجعفرية الأحمدية الدكتور أسامة الأزهرى بمناسبة توليه منصب وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة، سائلين الله له العون والتوفيق والمدد من المولى سبحانه وتعالى.

شيخ الجعفري يهنئ أسامة الأزهرى

وقال شيخ الطريقة الجعفرية السيد محمد صالح الجعفري، فى بيان اليوم الأربعاء: أتقدم نيابة عنى وعن أبناء مشيخة عموم الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية إلى أخينا الكريم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، بالتهنئة والمباركة لتكليفه بوزارة الأوقاف راجين من المولى عز وجل له التوفيق والسداد في خدمة الإسلام والمسلمين عامة وأهل التصوف خاصة، وأن يهديه لما فيه خير أوقاف مصرنا المحروسه إن شاء الله.

من هو الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الجديد؟

- ولد الأزهري في الإسكندرية، ثم انتقل مع الأسرة إلى سوهاج.

- والده كان رجلًا صالحًا وناظرًا لمدرسة، واهتم بتعليمه وتحفيظه القرآن الكريم، وكان حريصًا جدًا على إلحاقه بالكُتّاب، والأزهر الشريف.

- عُرف بالشغف وحبه القراءة وشجعه والده على القراءة وحب العلم وحفظ القرآن، وجد شغفه في مكتبة والده وكان يسأله في أدق التفاصيل بين الكتب والمؤلفات.

- كان في الصف الخامس الابتدائي حين أهداه والده كتاب "بدائع الزهور فى وقائع الدهور".

- قرأ عن العلماء وسيرهم الذاتية، وحرص على الاستفادة مما قرأوه وتعلموه وطريقة طلبهم للعلم، وبدأ في القراءة عن فخر الدين الرازى، والإمام السيوطى والإمام شرف الدين النووى.

- قدم العديد من الكتب والمطبوعات للمكتبة الإسلامية الحديثة، منها كتاب "إحياء علوم الحديث"، وكتاب "أسانيد المصريين"، و"المدخل إلى أصول التفسير"، و"معجم الشيوخ"، و"الإحياء الكبير لمعالم المنهج الأزهري المنير"، و"صائد اللؤلؤ، خطوات على طريق بناء الإنسان"، و"الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، و"جوهرة أعلام الأزهر"، وهي توثيق ودراسة لتراجم علماء الأزهر فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، مرتّبة على سنوات الوفيات، من وفيات سنة 1300 هجرية 1882 ميلادية، إلى وفيات العام الهجرى 1439، 2018 ميلادية.

- أهدى الموسوعة إلى الأزهر الشريف ومصر العظيمة، واستغرق العمل فيها 16 سنة، 10 منها كانت جمعًا للمادة العلمية، و6 عكوفًا ومنقطعًا ومنكبًا على التنفيذ والتدوين والتحرير والصياغة.

- قابل الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء، من بينهم ملك المغرب وملك الأردن ورئيس دولة الإمارات ورئيس إندونيسيا وسلطان ماليزيا، والعديد من الملوك والرؤساء، إلى جانب الفقراء والبسطاء والسائلين والمحتاجين.