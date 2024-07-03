تجديد الثقة.. السيرة الذاتية للواء خالد شعيب محافظ مطروح

يؤدي خالد شعيب محمود حسين، اليمين الدستورية، وذلك عقب تجديد الثقة له واستمراره محافظًا لمطروح، وخلال الأسطر التالية يرصد "الدستور" السيرة الذاتية للمحافظ خالد شعيب.

_من مواليد محافظة سوهاج عام 1956.

_عمل ضابط بالقوات المسلحة في سلاح الحرب الإلكترونية.

_تولي عددًا من المناصب القيادية داخل القوات المسلحة.

_تولي منصب مدير الحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة.

_ تولي منصب مدير النوادي والفنادق بالقوات المسلحة.

_تولي منصب محافظ مطروح في نوفمبر 2019.

_تم تجديد الثقة له واستمراره محافظًا لمطروح في 2024.