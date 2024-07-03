الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لقاء الوداع".. محافظ قنا يجتمع برؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

يجتمع اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، مع جميع رؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات داخل القاعة الزجاجية في كورنيش النيل بمدينة قنا، بعد أن أرسل فاكسًا لهم لحضور اجتماع المجلس التنفيذي، أمس الثلاثاء.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الديوان العام لمحافظة قنا، أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، كان قد أجرى حركة تنقلات محدودة أمس الثلاثاء، لرؤساء 3 قرى في محافظة قنا، ثم أرسل فاكسًا للوحدات المحلية لحضور اجتماع المجلس التنفيذي، ويجتمع حاليا برؤساء المدن والمراكز، لوداعهم بعد أبناء رحيله وتولي خالد عبدالحليم منصب محافظ قنا الجديد ضمن حركة المحافظين الجديدة.

مدرسة التمريض

كان قد أعلن محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025، بمدرسة التمريض بنين وبنات بقنا، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول (25-30) طالب وطالبة وذلك بالمدارس الآتي: (قنا – قوص – نقادة – دشنا – الوقف- نجع حمادي – فرشوط – أبو تشت).

وأشار الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن شروط التقديم في مدارس التمريض بنين وبنات 2025، أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، مدة الدراسة ثلاثة سنوات يعقبها دراسة اجبارية لمدة عامين بالمعهد الفني الصحي، أن يكون الطالب حاصل على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الحديث لنفس العام (الشهادة الإعدادية - مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى - ثانية) للعام الدراسي 2024 بحد أدنى 276 درجة،  مدرسة أبو تشت يتم النزول بالمجموع إلى 270 درجة في حالة عدم الإقبال، أن يكون الطالب من أبناء نفس المحافظة ونفس المركز، وحاصل منها علـى شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024.

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