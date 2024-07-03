الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة أسعار الفراخ البيضاء والبيض والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

تراجع أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم البأربعاء 3 يوليو 2024، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتعرض "الدستور" آخر تحديثات أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد في أسعار الطيور تراجعا  ملحوظا في بورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 81 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 90 جنيه. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 3 يوليو  2024

وتعرض"الدستور" للقراء أسعار الدواجن في البورصة اليوم الأربعاء 3 يوليو  2024 كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 81 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 90 جينها.

وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي الاربعاء 3 يوليو  2024 في بورصة الدواجن ما بين 120جنيها تصل للمستهلك بـ125 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاربعاء 3 يوليو 2024 في بورصة الدواجن 112 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ120 جنيها.

سعر الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-7-2024

الفراخ بـ 88 جنيه للمستهلك.. اسعار الدواجن والبيض في الاسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

سعر طبق البيض اليوم الاربعاء 3يوليو 2024

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الاربعاء 3 يوليو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك بـ130 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الاربعاء 3 يوليو  2024 في بورصة الدواجن 119 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاربعاء 3 يوليو  2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الاربعاء3 يوليو 2024

سجل سعر البط البلدي 120 جينهات.

سجل سعر البط المسكوفي 110 جنيها.

وجاء سعر البط المولار 85 جينها.

أسعار البانيه اليوم الاربعاء 3 يوليو  2024 

وسجل سعر البانيه اليوم الاربعاء 3 يوليو 230 جنيها وتصل للمستهلك 260 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم الاربعاء 3 يوليو  2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم االيوم الاربعاء 3 يوليو  90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الاربعاء 3 يوليو  2024 مايو 120 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.

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