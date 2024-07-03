منها الحماية للفئات الأولى بالرعاية.. أهم الملفات التي تنتظر وزير التضامن الجديد

تنتظر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، عددا من الملفات المهمة في عدد منه قطاعات الوزارة.

التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

و ترصد "الدستور"، أبرز الملفات التي ستكون على رأس أولويات الدكتور مايا مرسي، ومنها التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة "تكافل وكرامة" الذى يبلغ عدد المستفيدين منه 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون شخص تقريبا، بموازنة بلغت 41 مليار جنيه والتى تضاعفت أكثر من 1000% منذ 2013، بالإضافة الى دعم المرأة المصرية بصفة عامة والمعيلة بصفة خاصة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تصل الى 7 مليار جنيه سنويًا، كذلك دعم السيدات الحوامل والأمهات التي لديها أطفال اقل من سنتين حول أساليب رعاية أطفالهن.

قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

كما ان هناك عدد اخر من الملفات التى تشغل المواطنين، ومنها قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة الذين يستفيدون من الدعم النقدي "كرامة" ويبلغ عددهم 1.2 مليون شخص بتكلفة 10،2 مليار جنيه سنويًا، والذين تم استخراج ما يقرب من 1،3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لهم مع استمرار إطلاق حملة "هنوصلك" لتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة في 22 محافظة، علاوة على توفير خدمات الرعاية والتأهيل والأجهزة التعويضية.

ومن الملفات الهامة أيضا الأيتام، حيث توفر لهم الوزارة خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام والذين يصل عددهم 30% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1،7 مليار جنيه، بالإضافة الى العمل على تأثيث وتسليم وحدات سكنية لخريجي مؤسسات الرعاية في 10 محافظات.

دعم كبار السن

كما تهتم الوزارة بالمسنين “ كبارالسن” حيث توفر الوزارة دعما نقديا لحوالي 800 ألف من كبار السن بتكلفة تصل الى 6 مليار جنيه سنويا، فى ظل اصدور اول مشروع قانون خاص بهم لتوفير الحماية والرعاية الكاملة لهم، كذلك رعايتهم فى 172 دار مسنين و191 نادي مسنين.

كما تعمل على توفير وسائل تنظيم الاسرة، حيث تم تنفيذ اكثر من 9،5 مليون زيارة توعية أسرية و4،500 ندوة توعية بالشراكة مع 112 جمعية منذ بدء مشروع "2 كفاية".



وتواصل وزارة التضامن تنفيذ حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد، وحملة 16 يوم عنف ضد المرأة التى تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل، ايضا حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف في تنشئة الأطفال التى استفاد منها 876 الف مستفيد، ايضا تواصل تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من حملة "بالوعي مصر بتغير للأفضل" فى 9 محافظات بإجمالي 250 ألف خدمة والتي حصل عدد 35 ألف مستفيد تشمل خدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية للأطفال، وخدمات لذوى الإعاقة، وتوعية مباشرة.



ويعد تطوير الحضانات من الملفات التى تهم ايضا عدد كبير من المواطنين، حيث تم بناء وتطوير 1،200 حضانة، بواقع 4،100 فصل حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها حوالي مليون من الأطفال تحت سن 4 سنوات.

